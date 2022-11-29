Кудрин подтвердил уход с поста главы Счетной палаты

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29 ноября 2022, 10:27 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В своих социальных сетях глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил собственную отставку с поста.

Кудрин указал, что его уход с должности связан с заинтересованностью в крупных проектах, которые направлены на развитие частных инициатив.

«Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — добавил Кудрин.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что 30 ноября в Совете Федерации будет рассмотрено представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина с должности главы Счётной палаты.