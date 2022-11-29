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Вице-спикер крымского парламента Бобков выразил мнение, что украинская государственность и ВСУ не переживут зиму

, 09:13 Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер крымского парламента Бобков выразил мнение, что украинская государственность и ВСУ не переживут зиму
военный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков утром во вторник, 29 ноября, выразил мнение, что Украина как государство, а также вооруженные силы страны не переживут предстоящую зиму.

Владимир Бобков выразил уверенность в том, что украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму, так как коллапс в экономической и энергетической сферах страны в ближайшие недели достигнет пика. Более того, по мнению вице-спикера крымского парламента, ВСУ будут и дальше терпеть поражения.

Бобков обратил внимание на то, что уже сейчас армия Украины теряет контроль над населенными пунктами в ДНР и ЛНР – данная тенденция будет лишь возрастать.

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