Депутат Госдумы Свищев сообщил, что сборную по футболу США не дисквалифицируют за искажение флага Ирана

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29 ноября 2022, 05:50 Источник: Pravda.Ru

Иранская сборная на 22-м чемпионате мира по футболу / Anton Zaitsev / https://www.globallookpress.com

Дмитрий Свищев, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, во время беседы с изданием Pravda.Ru заявил, что никто не дисквалифицирует сборную по футболу Соединенных Штатов Америки за искаженный ими флаг Ирана.

Комментируя требование Федерации футбола Ирана дисквалифицировать сборную США, депутат отметил, что требование иранской стороны нереалистично. При этом он осудил поступок американцев и назвал его грубым нарушением всех международных прав.

По мнению Свищева, футбол должен стать «ареной без политики» и быть примером для остальных видов спорта, так как является самым популярным в мире.