Кадровые перестановки в Дагестане: мэр Махачкалы Салман Дадаев покинул свой пост и теперь будет работать в Москве

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 23:07 Источник: Коммерсантъ

В Дагестане будет новый мэр Махачкалы. Глава дагестанский столицы Салман Дадаев в понедельник покинул свой пост в связи с переходом на работу в одну из префектур Москвы. 28 ноября депутаты городского собрания неохотно удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке.

Исполнять обязанности мэра Махачкалы с 29 ноября будет Ризван Газимагомедов. Он был вице-премьером в правительстве Дагестана.

Отставку Дадаева, вернувшегося в Дагестан из Москвы и возглавившего Махачкалу в январе 2019 года, неофициальные источники предполагали давно, - пишет "Коммерсантъ".

У градоначальника и главы Дагестана Сергей Меликова не получилось взаимопонимания. Меликова чаще, чем кого-либо из чиновников критиковал Дадаева.

А мэр довольно регулярно докладывал о масштабной работе по реконструкции городского хозяйства и работе в судах, благодаря которой Махачкале вернулись десятки земельных участков, незаконно приватизированных при предшественниках Дадаева.

Дадаев возглавлял управу Басманного района Москвы.