В Евросоюзе обсуждают новые антироссийские санкции

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28 ноября 2022, 21:53 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Постоянные представители стран-членов Европейского союза в понедельник, 28 ноября, в рамках внеочередной встречи обсуждают новые антироссийские санкции. Это следует из повестки заседания.

В соответствии с документом, о котором идет речь, обсуждается решение Совета и постановление, которые касаются ограничительных мер в связи с действиями РФ, якобы дестабилизирующими ситуацию на Украине.

После обсуждения могут быть на министерском уровне согласованы посредством письменной процедуры новые рестрикции в отношении России.