В Евросоюзе обсуждают новые антироссийские санкции

Постоянные представители стран-членов Европейского союза в понедельник, 28 ноября, в рамках внеочередной встречи обсуждают новые антироссийские санкции. Это следует из повестки заседания.
В соответствии с документом, о котором идет речь, обсуждается решение Совета и постановление, которые касаются ограничительных мер в связи с действиями РФ, якобы дестабилизирующими ситуацию на Украине.
После обсуждения могут быть на министерском уровне согласованы посредством письменной процедуры новые рестрикции в отношении России.