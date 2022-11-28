Зеленский рассмотрит петицию о запрете деятельности учреждений, которые подчиняются РПЦ

Петиция с призывом поддержать законопроект о запрете на Украине деятельности учреждений, которые подчиняются РПЦ, на сайте Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей для рассмотрения.
Ранее на сайте Верховной рады Украины был опубликован текст законопроекта, в котором говорится о деятельности Русской православной церкви на территории вышеуказанной страны.
Петиция о поддержке проекта данного закона была зарегистрирована 25 ноября текущего года и к настоящему моменту набрала 25 145 голосов. Теперь данный документ должен рассмотреть украинский лидер Владимир Зеленский.