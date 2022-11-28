Продюсер Пригожин о группе Тату: «Раньше все закрывали на это глаза»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 20:44 Антон Николаев,

Фото: globallookpress.com

Иосиф Пригожин прокомментировал высказывание депутата Госдумы Татьяны Буцкой о том, что группа «Тату» привела к росту количества лесбиянок в России. Пригожин посоветовал подобного рода претензии направить депутатам, а также к федеральным СМИ. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».



«Тогда эта претензия к кому? К депутатам, которые это разрешили когда-то, к федеральным каналам, радио! Что мешало раньше на это обратить внимание? Почему молчали? Все закрывали на все глаза. Настоящее подчинили подделкам, подделки культивировали! Многое из того, что было популярным, ничего общего не имело с искусством! Вы не могли бы раньше выйти на сцену, не получив музыкального образования или одобрения! Сегодня все подчинено хайпу! Когда вы говорите об уже ушедшей группе «Тату», то смешно! Нет, не с них все началось. Я не защищаю «Тату». Поэтому группа стала популярной в мире. Они символизировали эту идеологию из России! О! Там тоже есть «приличные» ценности, т.е. то, что они называют ценностями».

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая обвинила группу «Тату» в том, что в России появились лесбиянки. До этого никто не задумывался о том, что «девочка с девочкой».