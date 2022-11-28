Майор НВС Латвии Слайдиньш: Украинцы сейчас с трудом держатся на Донбассе

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28 ноября 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Ситуацию на Украине много и долго обсуждают мировые СМИ - и Латвия не стала исключением. Майор НВС Латвии Янис Слайдиньш прокомментировал положение дел на Украине.

"ВСУ сегодня с большим трудом держится на Донбассе. Им нужно укрепить свои позиции, чтобы не дать русским совершить прорыв. Может быть, они могут что-то отдать, но пока не предпринимают никаких контрмер.Я не исключаю, что будут какие-то действия на запорожском направлении - недаром там укрепляются русские, и не зря они стягивают туда войска. Украина тоже создала новую бригаду - ударную бригаду. Так что, она будет обязательно где-то задействована. Украинцы могут "разрезать" русские войска и выйти на Мариуполь, "отрезать" Крым от суши. Это было бы огромным достижением для Украины. Впрочем, россияне знают об этом - они тоже многому научились", - заявил г-н Слайдиньш.

Вот только Россия войн не проигрывала - не в характере это русского человека, когда речь о защите Родины.