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Папа Римский Франциск заявил, что не поедет на Украину, не посетив Россию

, 17:27 Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск заявил, что не поедет на Украину, не посетив Россию
Папа Римский Франциск, STR/dpa

Папа Римский Франциск в понедельник, 28 ноября, сообщил, что не намерен посещать Киев, не совершив визит также Москву. Об этом написал сегодня журнал Amerika, который издается орденом иезуитов.

Понтифик в рамках беседы с журналистами заявил, что принял решение не совершить визит только в одно место, а посетить и Москву, и Киев, если соответствующие поездки будут запланированы.

Папа Римский подчеркнул, что после старта СВО на Украине он выражал готовность посетить Россию, однако получил от главы МИД РФ Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите необходимости нет.

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