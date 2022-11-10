Папа Римский считает условием интеграции России, Украины и Европы прекращение огня и обмен пленными

Папа Римский Франциск заявил, что России, Украине и Европе следует создать общее пространство по примеру ЕС, а началом диалога об интеграции должны стать переговоры по прекращению огня и обмен пленными.
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после разговора с понтификом отметил, что, по мнению Папы Римского, исключительно прекращение боев и обмен пленными – это достаточная цель
Священнослужитель добавил, что выступает против постройки любых стен, причем в первую очередь против стены между Россией и Европой.