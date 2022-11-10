Папа Римский считает условием интеграции России, Украины и Европы прекращение огня и обмен пленными

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10 ноября 2022, 13:45 Источник: РИА "Новости"

Папа Римский, Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск заявил, что России, Украине и Европе следует создать общее пространство по примеру ЕС, а началом диалога об интеграции должны стать переговоры по прекращению огня и обмен пленными.

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после разговора с понтификом отметил, что, по мнению Папы Римского, исключительно прекращение боев и обмен пленными – это достаточная цель

Священнослужитель добавил, что выступает против постройки любых стен, причем в первую очередь против стены между Россией и Европой.