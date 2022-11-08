Посол РФ в Ватикане Авдеев: папа Римский Франциск помогает в обмене пленных с Украиной

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8 ноября 2022, 11:14

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев во вторник рассказал о помощи папы Римского Франциска в обмене военнопленных. В интервью итальянскому информагентству Askanews дипломат сообщил, что освобождение или обмен Россией украинских пленных происходит, в том числе с учетом списков, передаваемых понтификом.

"...В этом деле мы высоко ценим личные действия папы Римского Франциска, который выполняет весьма важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям", - сказал посол России в Ватикане.

Александр Авдеев ранее в беседе с РИА Новости указывал, что при любой международной ситуации "диалог с папой Римским важен для России, понтифик - всегда желанный собеседник".