Медведев заявил, что США забывают об интересах Европы, а также предрек завершение их «марьяжа» скандалом

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28 ноября 2022, 15:47 Источник: Telegram

зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти США сейчас активнее создают условия для быстрой интеграции в собственную экономику ведущих европейских компаний, игнорируя при этом интересы Европы.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в Вашингтоне активнее создают на территории своей страны условия для быстрой интеграции ведущих европейских компаний в свою экономику, забывая об интересах "некрасиво стареющей Европы".

Заместитель председатель Совета Безопасности России отметил, что "марьяж" Соединенных Штатов Америки и Европы имеет все шансы завершиться "грязным скандалом", а также длительным "разделом совместно нажитого имущества" из-за экономической "неверности", а иногда даже из-за демонстративного отказа от исполнения "супружеского долга".