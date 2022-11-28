Медведев заявил, что США забывают об интересах Европы, а также предрек завершение их «марьяжа» скандалом

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти США сейчас активнее создают условия для быстрой интеграции в собственную экономику ведущих европейских компаний, игнорируя при этом интересы Европы.
Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в Вашингтоне активнее создают на территории своей страны условия для быстрой интеграции ведущих европейских компаний в свою экономику, забывая об интересах "некрасиво стареющей Европы".
Заместитель председатель Совета Безопасности России отметил, что "марьяж" Соединенных Штатов Америки и Европы имеет все шансы завершиться "грязным скандалом", а также длительным "разделом совместно нажитого имущества" из-за экономической "неверности", а иногда даже из-за демонстративного отказа от исполнения "супружеского долга".