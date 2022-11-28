Позывной «Питон» о ситуации на Марьинском направлении: «Идут напряженные и тяжелые бои»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 14:59 Антон Николаев,

Командир первой казачьей добровольческой бригады Барс-11 с позывным «Питон» утверждает, что тяжелые бои на Марьинском направлении идут каждый день, но войска РФ продвигаются вперед. Об этом он сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».



«Обстановка не сегодняшний день напряженная. Противник систематически оказывает на нас давление артиллерией, но мы наступаем. На сегодняшний день уже во взаимодействии с частями Министерства обороны, отряды и бригады создали все условия для дальнейшего и успешного наступления вперед. Противник несет огромные потери, бои идут практически каждый день. Очень много артиллерии противник применяет по нам, которую он сконцентрировал в направлении Марьинки. Мы пытаемся прорвать укрепрайон. За последние сутки нашей артиллерией уничтожены несколько самоходных орудий противника. Двигаемся мы тяжело, но идем вперед. Я думаю, в ближайшее время мы прорвем укрепрайон на Марьинском направлении, что позволит нам развить наступление далее».

Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщал, что полное освобождение города Марьинки избавит жилые районы Донецка от обстрелов, а также откроет российской армии плацдарм для окружения противника в районе Угледара.