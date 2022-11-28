Политолог Марков: «Организации матерей солдат-срочников курируют западные спецслужбы»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 14:18 Антон Николаев,

Сергей Марков уверен, что организации матерей солдат-срочников курируют СБУ или спецслужбы Великобритании и США. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Никаких матерей срочников - общественных активистов не существует. Это сугубо внешняя работа, это неправительственная организация, собранная иностранными агентами. Такие организации сделаны с целью фальсифицировать общественное мнение. Конечно, никакого восторга сейчас матери солдат-срочников не испытывают. Но они и не выступают, прекрасно зная, что это может создать проблемы. Если посмотреть организацию матерей солдат-срочников, то выяснится, что 80% никого отношения к этому вообще не имеют. Конечно, такие организации могут оказывать влияние с политической точки зрения и на общественное мнение. Они для этого и создаются! Но их курирует СБУ или США, британские спецслужбы - это 100%».

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