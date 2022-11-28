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Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Марков: «Организации матерей солдат-срочников курируют западные спецслужбы»

, 14:18 ,

Политолог Марков: «Организации матерей солдат-срочников курируют западные спецслужбы»

Сергей Марков уверен, что организации матерей солдат-срочников курируют СБУ или спецслужбы Великобритании и США. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели». 

«Никаких матерей срочников - общественных активистов не существует. Это сугубо внешняя работа, это неправительственная организация, собранная иностранными агентами. Такие организации сделаны с целью фальсифицировать общественное мнение. Конечно, никакого восторга сейчас матери солдат-срочников не испытывают. Но они и не выступают, прекрасно зная, что это может создать проблемы. Если посмотреть организацию матерей солдат-срочников, то выяснится, что 80% никого отношения к этому вообще не имеют. Конечно, такие организации могут оказывать влияние с политической точки зрения и на общественное мнение. Они для этого и создаются! Но их курирует СБУ или США, британские спецслужбы - это 100%».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов по поводу обращения российских женщин с призывом к прекращению специальной военной операции.

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Адвокат Хачапуридзе сообщил об обнаружении в организме экс-президента Грузии Саакашвили тяжелых металлов ртути и мышьяка

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