Песков: в Кремле не видели петицию группы матерей мобилизованных и солдат-срочников с призывом к прекращению СВО

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28 ноября 2022, 13:17 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов по поводу обращения российских женщин с призывом к прекращению специальной военной операции, продолжающейся восемь месяцев.

Петиция группы матерей мобилизованных мужчин и солдат-срочников совместно с движением "Феминистское антивоенное сопротивление" составила петицию и опубликовала на сайте change.org.

Матери обратились с просьбой о выводе войск с территории Украины и возвращении всех солдат домой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать". Он честно признался, что такую организацию вообще не знает, поэтому ничего ответить не может.

Песков также не смог прокомментировать просьбу политиков из Карелии об указе о завершении частичной мобилизации. Он ранее говорил РИА Новости, что в Кремле пока не видели такое обращение фракции "Яблоко" из заксобрания Карелии.