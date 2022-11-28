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Элизабет Руд сообщила о поиске доступной страны для оформления виз США российским гражданам

, 12:01 Источник: РИА Новости

Элизабет Руд сообщила о поиске доступной страны для оформления виз США российским гражданам
фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки начали поиск страны для выдачи иммиграционных виз российским гражданам, более доступной, чем Польша. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью РИА Новости заявила, что американские власти хотят принимать российских граждан, желающих побывать в Америке или приехать получать образование.

Чуть более года назад американский госдепартамент рекомендовал россиянам подавать документы иммиграционные визы США в Польше.

Элизабет Руд отметила факт, что россиянам проблематично добираться до Варшавы, где обрабатывается иммиграционная категория виз. "Поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян страны", — пояснила дипломат.

Россиянам попасть в Польшу стало сложно, поскольку остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и РФ. Польша не выдает россиянам туристические визы, не пропускает в зону Шенгена с визами, выданными третьими странами.

Руд также заявила, что США ждут возобновления диалога с Россией в вопросе стратегической стабильности. По ее информации, у США и РФ имеются каналы для управления рисками, и именно эта темы была целью встречи директора ЦРУ с директором СВР.

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