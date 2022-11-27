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Аргументы Недели → Политика 13+

Политолог Жарихин считает, что после смерти Макея кардинальных изменений во внешней политике Белоруссии не произойдет

, 19:02 Источник: ТАСС

Политолог Жарихин считает, что после смерти Макея кардинальных изменений во внешней политике Белоруссии не произойдет
Владимир Макей, Bernd von Jutrczenka/globallook.com

Внешнеполитический курс Белоруссии, в том числе по отношению к России, после смерти министра иностранных дел страны Владимира Макея не претерпит качественных изменений. Об этом в интервью ТАСС сказал в воскресенье заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам политолога, Макей в свое время позиционировался как политик с прозападными взглядами, однако после того как Лукашенко взял курс на сближение с Россией, ситуация изменилась.

«Он [Макей] в общем-то проводил политику ту, которую ему диктовал Лукашенко, поэтому каких-то кардинальных изменений в политике Белоруссии по отношению к другим странам я не предполагаю», - заявил Жарихин.

Политолог уверен, что ничего не поменяется и в отношениях Белоруссии с Россией.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя внезапную смерть Макея, заявил, что после этого инцидента необходимо усилить охрану лидеров стран постсоветского пространства. 

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