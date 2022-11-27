Военный эксперт Коротченко: в свете внезапной смерти Макея необходимо усилить охрану лидеров стран постсоветского пространства

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27 ноября 2022, 17:02 Источник: Telegram

Игорь Коротченко. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Внезапная смерть министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея должна стать поводом для усиления мер безопасности руководителей государств постсоветского пространства, а также Турции и Ирана. Об этом написал в своем телеграм-канале в воскресенье главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, в структурах, обеспечивающих охрану лидеров этих стран, необходимо создать «полноценные подразделения биологической безопасности».

Ранее политолог Сергей Марков высказал предположение, что Макей был отравлен во время визита в Ватикан, который он совершил накануне своей смерти.