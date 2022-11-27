РБК: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты

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27 ноября 2022, 17:55 Источник: РБК

Александр Жуков. Фото: State Duma Russia/globallook.com

В качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты вместо Алексея Кудрина рассматривается первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков. Об этом пишет в воскресенье РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

Как утверждают собеседники издания, кандидатуру Жукова предложил сам Кудрин, который, как сообщалось, якобы уже согласовал свой переход в «Яндекс». Информацию о том, что Жуков рассматривается в качестве замены Кудрина, подтвердили также несколько федеральных чиновников.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин»,— приводит РБК слова одного из своих собеседников. Вместе с тем, издание отмечает, что окончательное решение президентом еще не принято, поэтому могут быть варианты.