РБК: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты

В качестве кандидата на пост председателя Счетной палаты вместо Алексея Кудрина рассматривается первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков. Об этом пишет в воскресенье РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.
Как утверждают собеседники издания, кандидатуру Жукова предложил сам Кудрин, который, как сообщалось, якобы уже согласовал свой переход в «Яндекс». Информацию о том, что Жуков рассматривается в качестве замены Кудрина, подтвердили также несколько федеральных чиновников.
«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин»,— приводит РБК слова одного из своих собеседников. Вместе с тем, издание отмечает, что окончательное решение президентом еще не принято, поэтому могут быть варианты.