Кадыров сообщил об отправке из Чечни новой группы добровольцев для участия в СВО

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27 ноября 2022, 16:41

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об отправке с территории республики новой группы добровольцев для участия в специальной военной операции (СВО). Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«В пятницу из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы направили очередную группу добровольцев для участия в СВО», —указывается в процитированном посте.

По словам Рамзана Кадырова, бойцов проводили чеченский министр внутренних дел Руслан Алханов и его заместитель Аслан Ирасханов.

Ранее сегодня сообщалось, что Ватикан заявил о своей готовности предоставить место для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта.