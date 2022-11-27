Песков: РФ не станет «стрелять себе в ногу» в случае введения потолка цен на российскую нефть

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27 ноября 2022, 15:51 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Россия будет руководствоваться собственными интересами в случае, если Запад введет потолок цен на ее энергоносители. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1».

Песков напомнил, что официальная позиция Кремля по этому вопросу, озвученная президентом Владимиром Путиным, заключается в том, что Россия не станет продавать свои энергоресурсы странам, которые ввели лимит цен. Однако при этом он заметил, что в ущерб своим интересам РФ действовать не будет.

«Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», - сказал представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в России готовится документ, запрещающий продажу нефти странам, которые одобрят введение ценового потолка.