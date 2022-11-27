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Володин: в начале декабря Госдума России примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

, 08:26

Володин: в начале декабря Госдума России примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Russian State Duma / globallookpress.com

В начале следующего месяца российская Государственная Дума примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Об этом проинформировал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер отметил в своем Telegram-канале, что в течение последних нескольких лет за пределы территории РФ было вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. По словам Володина, «такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях».

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — говорится в публикации отечественного политика.

Ранее на текущей неделе Вячеслав Володин, комментируя расстрел украинскими военными безоружных российских пленных, указал на то, что главу соседнего государства Владимира Зеленского необходимо отдать под трибунал.

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