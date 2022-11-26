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26 ноября 2022, 17:47

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Русские добровольцы полагают, что главарей украинской хунты необходимо вздернуть на ближайшем киевском каштане. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне проведения специальной военной операции.

Рогозин привел в своей публикации недавние высказывания спикера Кремля Дмитрия Пескова, отметившего, что Москва не ставит своей целью смену власти с Киеве, и руководителя МИД Сергея Лаврова, заявившего, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей.

«А вот русские мужики-добровольцы из блиндажа просят передать, что у них третье мнение. Они считают, что главарей киевской фашистской хунты надо вздернуть на ближайшем местном киевском каштане», — написал Дмитрий Рогозин.

Ранее в субботу сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон указал на необходимость выполнения сделки по вывозу зерна с украинской территории.