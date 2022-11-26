Глава МИД России Лавров заявил, что народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей

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26 ноября 2022, 11:21

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Население Украины будет освобождено от неонацистких правителей. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Лавров, руководитель министерства иностранных дел РФ.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей, он заслуживает жить в дружбе рядом со славянскими братьями, заявил Сергей Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуица спрогнозировала, что украинские беженцы останутся на территории европейских государств еще долгие годы после окончания конфликта.