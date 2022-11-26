Вице-президент ЕК Шуица предрекла, что беженцы с Украины останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта

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26 ноября 2022, 08:26

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Беженцы, прибывшие с Украины, останутся на территории европейских государств еще долгие годы после окончания конфликта. С соответствующим прогнозом, как передает ТАСС, выступила Дубравка Шуица, вице-президент Еврокомиссии.

«Вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица полагает, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в субботу, бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник высказал мнение о том, что снести режим президента Владимира Зеленского в Киеве может только военный путч, и то лишь с разрешения западных кураторов.