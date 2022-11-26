Экс-посол ЛНР Мирошник: снести режим Зеленского на Украине может только военный путч, и то только с разрешения западных кураторов

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26 ноября 2022, 08:09

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Снести режим президента Владимира Зеленского на Украине может только военный путч, и то только с разрешения западных кураторов. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Родион Мирошник, бывший посол ЛНР в Москве.

По мнению Мирошника, процитированного в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства, на Украине установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии».

«Снести режим Зеленского в Киеве может только военный путч, и то только с разрешения западных кураторов, которые контролируют силовые структуры», — полагает экс-посол.

Как сообщалось ранее сегодня, издание The New York Times отметило, что артиллерия, поставляемая Соединенными Штатами и американскими союзниками киевской стороне, постоянно ломается или получает повреждения.