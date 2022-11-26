Global Times: потолок цен на российскую нефть негативно повлияет на страны ЕС, он выгоден только США

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26 ноября 2022, 09:31 Источник: Лента.ру

Введение потолка цен на российскую нефть, которое обсуждается Евросоюзом, негативно отразится не только на России. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Принятие решения о потолке цен на нефть негативно повлияет в первую очередь на страны Евросоюза.

Издание пишет, что лидеры стран Евросоюза начинают это отчетливо понимать, США предлагая Европейскому союзу ввод антироссийских санкций и потолка цен на нефть и нефтепродукты преследует только свои сверхприбыли, от этого разногласия в Евросоюзе по вопросу потолка цен ожидаемы и предсказуемы.

Профессор Ли Хайдун из института международных отношений Китайского университета иностранных дел считает, что потолок цен на российскую нефть выгоден только США.

Ли Хайдун заявляет о том, что введение потолка цен на российскую нефть принесет негативные последствия и энергетический кризис не только странам ЕС, но спровоцирует мировой хаос на энергетическом рынке.





