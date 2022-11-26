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Посол России в ФРГ Нечаев назвал противоречащей здравому смыслу инициативу депутатов Бундестага о признании «голодомора» геноцидом

, 08:42

Посол России в ФРГ Нечаев назвал противоречащей здравому смыслу инициативу депутатов Бундестага о признании «голодомора» геноцидом
Посол России в Германии Сергей Нечаев, MFA Russia / globallookpress.com

Сергей Нечаев, глава дипломатической миссии Москвы в Берлине, назвал противоречащей здравому смыслу инициативу депутатов Бундестага о признании «голодомора» геноцидом. Об этом информирует ТАСС.

«Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу депутатов Бундестага (парламента Германии) об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, действующий руководитель немецкого правительства Олаф Шольц указал на отсутствие потребности в том, чтобы бывший канцлер Ангела Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с РФ.

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