Канцлер Германии Шольц заявил об отсутствии потребности в том, чтобы Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с Россией

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25 ноября 2022, 16:07

Канцлер Германии Олаф Шольц, Kay Nietfeld / globallookpress.com

В настоящий момент отсутствует потребность в том, чтобы бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с Российской Федерацией. На это, как передает ТАСС, указал Олаф Шольц, преемник Меркель на должности руководителя немецкого кабмина.

«Олаф Шольц заявил, что не имеет проблемы коммуникации с президентом России Владимиром Путиным, а потому нет и потребности в том, чтобы экс-глава правительства Германии Ангела Меркель взяла на себя роль посредника в отношениях с Москвой», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин назвал всех участников специальной операции, которую РФ проводит с 24 февраля, настоящими героями.