Кадыров доложил Путину об успешном укомплектовании в Чечне новых подразделений МО и Росгвардии с опытом боевых действий

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26 ноября 2022, 07:51

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном укомплектовании на территории республики новых подразделений министерства обороны и Росгвардии с опытом боевых действий.

Кадыров накануне вечером проинформировал в своем Telegram-канале, что состоялась встреча с Путиным, где обсуждалось участие чеченских подразделений в специальной операции на Украине.

«Доложил об успешном укомплектовании в Чеченской Республике новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии России бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях. Они находятся на передовой и выполняют ряд стратегических задач командования спецоперацией», — говорится, в частности, в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в субботу, издание The New York Times указало на то, что артиллерия, которую Вашингтон и союзники американской стороны поставляют Киеву, постоянно ломается или повреждается.