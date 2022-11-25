Политолог Марков положительно оценил создание госресурса по воинскому учету

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 17:21 Антон Николаев,

Фото: Кошелев Илья / globallookpress.com

Сергей Марков считает, что электронный ресурс, который будет создан по воинскому учету, решит проблемы, существующие сейчас в российских военкоматах. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргумент недели».



«Те проблемы, которые остро выявились во время частичной мобилизации, удастся решить 100%. Одна из главных проблем заключается в том, что никто этим не занимался несколько десятилетий. Все в военкоматах было на бумажных носителях. Сейчас такое время, когда военнообязанные меняют быстро работу, место жительства, у них меняется состояние здоровья. В военкоматах не было реальной картины ситуации! Сейчас все будет на электронных носителях, установится связь с работодателем и самим военнообязанными. Это будет абсолютно другая система».



Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.