Политолог Марков положительно оценил создание госресурса по воинскому учету

Сергей Марков считает, что электронный ресурс, который будет создан по воинскому учету, решит проблемы, существующие сейчас в российских военкоматах. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргумент недели».
«Те проблемы, которые остро выявились во время частичной мобилизации, удастся решить 100%. Одна из главных проблем заключается в том, что никто этим не занимался несколько десятилетий. Все в военкоматах было на бумажных носителях. Сейчас такое время, когда военнообязанные меняют быстро работу, место жительства, у них меняется состояние здоровья. В военкоматах не было реальной картины ситуации! Сейчас все будет на электронных носителях, установится связь с работодателем и самим военнообязанными. Это будет абсолютно другая система».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году сформировать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. Соответствующий указ опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
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