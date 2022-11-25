Военкор Ермаков: «Освобождение Марьинки откроет плацдарм для окружения Угледара»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2022, 15:34 Антон Николаев,

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Тимофей Ермаков уверен, что полное освобождение города Марьинки избавит жилые районы Донецка от обстрелов, а также откроет российской армии плацдарм для окружения противника в районе Угледара. Об этом корреспондент сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».



«На данный момент можно говорить, что две трети города Марьинки находится под нашим контролем. С 2014 году русская армия так далеко еще не заходила. Сейчас бои идут за центральную улицу. Совсем недавно из центральной школы №2 Марьинки из подвала были эвакуированы девять человек в Донецк и Ростов, которые там просидели девять месяцев. Там работает 107 батальон Народной милиции ДНР при поддержке артиллерии 42 мотострелковой дивизии, также морская пехота героически сражается и освобождает Марьиинку. Надеемся, что в скором времени этот город будет освобожден, и нацисты уже оттягиваются на Курахово! Это важный стратегический пункт, так как там находятся терриконы, с которых ведутся обстрелы Донецка. Это ослабит обстрелы Донецка, так как нельзя будет открывать минометный огонь по районам. Если оттянутся нацисты на Курахово, это нам открывает плацдарм для окружения Угледара».



Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в интервью телеканалу «360» рассказал, что российские военные в Марьинке добились серьезных успехов.