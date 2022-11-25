Депутат Госдумы Шеремет: все попытки войск Украины посягнуть на Крым обернутся для них крахом

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25 ноября 2022, 11:56 Источник: РИА Новости

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Все попытки войск Украины посягнуть на российский Крымский полуостров обернутся для них крахом. С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил Михаил Шеремет, депутат Госдумы РФ.

«Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом», — процитирован Шеремет в публикации, которая появилась на сайте информационного агентства.

По словам отечественного парламентария, «если Зеленский решился играться с темой Крыма, то Россия быстро остудит его пыл».

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков высказал мнение о том, что в Киеве не вспыхнет бунт из-за тяжелой гуманитарной ситуации, поскольку американские спецслужбы создали на Украине диктатуру.