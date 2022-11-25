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Спикер Кремля Песков опроверг слухи о подготовке Путиным послания с объявлением о «мобилизации страны»

, 11:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Спикер Кремля Песков опроверг слухи о подготовке Путиным послания с объявлением о «мобилизации страны»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о подготовке главой Российской Федерации Владимиром Путиным послания с объявлением о «мобилизации страны». Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Песков сказал РИА Новости, что информация СМИ о послании Путина, в котором якобы будет объявлено о "мобилизации страны", не соответствует действительности», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе спикер Кремля указал на то, что у киевских властей имеются все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования Москвы и прекратить страдания украинского населения.

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