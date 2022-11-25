РОФ им. Героя России А.Кадырова передал 50 тонн продовольствия жителям Мариуполя

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25 ноября 2022, 11:24 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и вице-премьер Чеченской Республики по силовому блоку Абузайд Висмурадов в рамках рабочей поездки посетили Мариуполь и встретились с руководителем администрации города Константином Иващенко.

Встреча была организована по поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В ходе своего визита Магомед Даудов и Абузайд Висмурадов передали жителям города Мариуполь 50 тонн гуманитарной помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Магомед Даудов на встрече отметил, что в результате обстрелов Мариуполя украинскими войсками пострадал город и его жители, благодаря мужеству, отваге и героизму в том числе и чеченских военнослужащих Мариуполь сейчас возвращается к мирной жизни.

Жители и администрация Мариуполя благодарят чеченских бойцов, флаг Чеченской Республики установлен при въезде в город.

Константин Иващенко поблагодарил от имени жителей города за оказанную помощь РОФ им. Героя России А.Кадырова и руководство Чеченской Республики.









