Hürriyet: Вашингтон предложил Анкаре вывести курдских боевиков без проведения операции в Сирии

США предложили Турции вывести курских боевиков без проведения наземной операции на севере Сирии. Об этом пишет газета Hürriyet.
«Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции», - пишет колумнист Абдулькадир Сельви. Сообщается, что Вашингтон предлагает вывести боевиков «на расстояние 30 километров».
Как пишет Сельви, проведены переговоры между начальником генерального штаба США Милли и начальником генштаба Турции Гюлером.
Ранее спецпредставитель РФ Лаврентьев заявил, что Россия надеется на отказ Турции проводить операцию в Сирии.