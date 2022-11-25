Hürriyet: Вашингтон предложил Анкаре вывести курдских боевиков без проведения операции в Сирии

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25 ноября 2022, 10:32 Источник: Hürriyet

Мадрид протестует против турецких нападений на курдские города, Luis Soto/Keystone Press Agency

США предложили Турции вывести курских боевиков без проведения наземной операции на севере Сирии. Об этом пишет газета Hürriyet.

«Зная о решимости президента Эрдогана, американцы приняли меры, чтобы решить этот вопрос без операции», - пишет колумнист Абдулькадир Сельви. Сообщается, что Вашингтон предлагает вывести боевиков «на расстояние 30 километров».

Как пишет Сельви, проведены переговоры между начальником генерального штаба США Милли и начальником генштаба Турции Гюлером.

Ранее спецпредставитель РФ Лаврентьев заявил, что Россия надеется на отказ Турции проводить операцию в Сирии.