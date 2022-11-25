Песков: президент Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими

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25 ноября 2022, 08:22 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими. На это, как передает РИА Новости, указал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства.

«Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, рассказал Песков РИА Новости», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе в Кремле сообщили, что Владимир Путин в преддверии Дня матери встретится с матерями участников специальной военной операции (СВО). На мероприятие получили приглашения мамы, сыновья которых находятся непосредственно в зоне СВО или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.