Кремль: президент Путин в преддверии Дня матери встретится с матерями участников спецоперации

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24 ноября 2022, 15:44

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии Дня матери проведет встречу с матерями участников специальной военной операции (СВО). Об этом, как передает РИА Новости, проинформировали в Кремле.

«Кремль: Путин в преддверии Дня матери (отмечается в воскресенье) встретится с матерями участников спецоперации», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что на встречу с главой государства получили приглашения мамы, чьи сыновья находятся непосредственно в зоне СВО или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Ранее сегодня врио руководителя ДНР Денис Пушилин сообщил, что 24 ноября из украинского плена вернутся еще 50 российских бойцов.