Врио главы ДНР Пушилин: 24 ноября из украинского плена вернутся еще 50 российских бойцов

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 14:56

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

В четверг, 24 ноября, из украинского плена вернутся еще 50 российских бойцов. Об этом проинформировал Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.

Как сообщалось ранее, спикер Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что он в первый раз слышит о встрече представителей Москвы и Киева в Абу-Даби, якобы обсуждавших поставки аммиака и обмен пленными.