Журналист Подоляка: «Украине удалось избежать распада энергетической системы»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 17:15 Антон Николаев,

Юрий Подоляка считает, что если перерубить все связи между регионами Украины, то восстановить энергетическую систему будет невозможно. Такое мнение эксперт высказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Поражена инфраструктура Восточной и Южной Украины. По состоянию на утро, в Киеве, Днепропетровске и в других областях Украины большие проблемы с электричеством. Конечно, это сказывается на переброске войск, на передвижении. С учетом того, что есть распутица, понятно, что стратегические перегруппировки трудно реализовать, но Украина пытается это сделать».

«В целом, распада энергетической системы Украине удалось избежать. Это не нокаут, а нокдаун. Для того, что система распалась, нужно перерубить все связи между регионами, и тогда восстановить систему будет невозможно, так как даже синхронизировать два участка большая проблема особенно в условиях войны. Тем не менее, таких последствий еще никогда не было, конечно, они сказываются и на моральном духе солдат. Они понимают, что война затянулась, она идет не так, как об этом рассказывают на киевских каналах».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Москва нанесла удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины.