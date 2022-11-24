Военный эксперт Коротченко: «Украинцам нужно свергать правительство, а не терпеть»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 ноября 2022, 13:17 Антон Николаев,

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что украинцам не нужно терпеть обстрелы критической инфраструктуры и все претензии по этому поводу предъявлять руководству Украины. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание "Аргументы недели".

«Прав наш представитель ООН, когда говорит о том, что те удары, которые наносит Россия по объектам критической инфраструктуры Украины, являются следствием массированных поставок западной военной техники на Украину. Целью этих ударов является дезорганизация системы транспортной логистики, так как электричество - это основа, без которой полноценно функционировать железные дороги Украины не могут. Выведение из строя указанных объектов подрывает возможности быстрой переброски тех или иных новых западных систем».

«Со стороны украинских политиков звучат призывы к населению о том, что нужно терпеть. Я думаю, что есть иная альтернатива для населения Украины: не терпеть, а свергать хотя бы акциями массового гражданского сопротивления, неповиновения. Нужно продемонстрировать, что население Украины выступает за то, чтобы Зеленский стал более вменяемым на предмет поиска путей выхода из кризиса, например, путем реалистичного формулирования позиции на переговорах по разрешению кризиса. Также для украинцев есть вторая альтернатива: покидать Украину и эвакуироваться через Польшу в страны ЕС».

Ранее постпред Россия Василий Небензя заявил, что РФ наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия.