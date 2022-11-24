Премьер Польши Моравецкий сообщил, что едет в Словакию уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию

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24 ноября 2022, 12:53

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, IMAGO/Heikki Saukkomaa / globallookpress.com

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что едет в Словакию, где состоится саммит Вышеградской группы, уговаривать венгерского премьер-министра Виктора Орбана принять в Североатлантический альянс Финляндию и Швецию. Об этом информирует РИА Новости.

«Премьер Польши сообщил, что едет в Словакию уговаривать Орбана принять в НАТО Финляндию и Швецию», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского агентства.

На текущий момент заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в НАТО не ратифицировали только Будапешт и Анкара.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что блок хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины».