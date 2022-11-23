Депутат Ананских заявил, что у Евросоюза нет возможности заменить поставками из других источников российский газ

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23 ноября 2022, 22:18 Источник: RT

Флаг ЕС / Jens Kalaene / https://globallookpress.com

Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике, во время беседы с RT сообщил, что у стран-членов Европейского союза нет возможности заменить поставками из других источников российские энергоресурсы.

Комментируя заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симонс о том, что ЕС удалось полностью заместить российские нефть и газ, депутат отметил, что подобного рода высказывания рассчитаны на людей, не понимающих ситуации.

По мнению парламентария, в настоящее время европейские газовые хранилища заполнены в том числе благодаря поставкам из России. При этом следующих отопительный сезон для Европы будет «крайне сложным», так как у ЕС нет возможности полностью заменить российский газ поставками из других источников.