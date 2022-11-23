Лавров заявил, что резолюцию Европарламента по России должны комментировать люди с медицинским образованием

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на просьбу прокомментировать резолюцию Европарламента о признании РФ спонсором терроризма заявил, что не может этого сделать, поскольку у него нет медицинского образования.
«По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования», - сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Резолюция о признании России страной-спонсором терроризма была принята Европарламентом 23 ноября. По мнению депутата ГД Леонида Слуцкого, этот документ, не имеющий юридической силы, нужен Западу для того, чтобы оправдать военные преступления Киева.