Эксперт Ванеев: «Часть оружия в Россию завозится терргруппами Украины»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 17:45 Антон Николаев,

Фото: Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Лидер общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев считает, что часть оружия, которое ввозится в Россию терргруппами Украины, способствует увеличению преступности в горячих точках. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«В информации, которую опубликовали сегодня СМИ, сказано об увеличении преступлений с использованием оружия в приграничных районах, и там говорилось о боевом криминальном оружии. Но что значит преступления с оружием? Это оружие применялось в преступлении, было объектом преступления, т.е. купля, продажа, транспортировка, хранение, контрабанда?»

«Такой рост я связываю с тем, что это горячая точка. Часть оружия завозится терргруппами Украины, которые делают закладки на нашей территории. ФСБ, контрразведка выявляет какое-то количество такого оружия. Мы видим, что на нашей территории происходят террористические акты. Это все тоже оружие!»

Ранее РБК сообщило, что за 10 месяцев в России почти на 30% увеличилось количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Лидерами по приросту стали приграничные Курская и Белгородская области.