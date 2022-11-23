Эксперт Ванеев: «Часть оружия в Россию завозится терргруппами Украины»

Лидер общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев считает, что часть оружия, которое ввозится в Россию терргруппами Украины, способствует увеличению преступности в горячих точках. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«В информации, которую опубликовали сегодня СМИ, сказано об увеличении преступлений с использованием оружия в приграничных районах, и там говорилось о боевом криминальном оружии. Но что значит преступления с оружием? Это оружие применялось в преступлении, было объектом преступления, т.е. купля, продажа, транспортировка, хранение, контрабанда?»
«Такой рост я связываю с тем, что это горячая точка. Часть оружия завозится терргруппами Украины, которые делают закладки на нашей территории. ФСБ, контрразведка выявляет какое-то количество такого оружия. Мы видим, что на нашей территории происходят террористические акты. Это все тоже оружие!»
Ранее РБК сообщило, что за 10 месяцев в России почти на 30% увеличилось количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Лидерами по приросту стали приграничные Курская и Белгородская области.