Протоиерей Ильяшенко: «На Украине сатанизм и безбожество воюют с православием»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 16:54 Антон Николаев

Александр Ильяшенко полагает, что против всего православия воюет сатанизм, который придет в качестве главного верования на Украине. Такое мнение отец Александр высказал изданию «Аргументы недели».

«Идет война действительно религиозная, но дело в том, что против православия воинствует безбожество и сатанизм. Уничтожение церкви на Украине приведет к тому, что этот сатанизм будет господствующей религией на территории многострадальной Украины. За этим стоят чудовищные финансовые магнаты, силы. Речь идет не о том, чтобы сделать кого-то счастливым, а о власти и переделе мира. Православие этому мешает, поэтому его хотят уничтожить».

Как утверждает «РИА Новости», депутат украинского парламента Ирина Фриз заявила, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины.