Захарова после объявления России Европарламентом «спонсором терроризма» предложила признать ЕП «спонсором идиотизма»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова после объявления страны Европейским парламентом «спонсором терроризма» выступила с предложением о признании данного законодательного органа «спонсором идиотизма». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.
«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — говорится в посте, который разместила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ.
Ранее в среду сообщалось, что ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством—спонсором терроризма».