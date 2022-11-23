Захарова после объявления России Европарламентом «спонсором терроризма» предложила признать ЕП «спонсором идиотизма»

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23 ноября 2022, 16:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова после объявления страны Европейским парламентом «спонсором терроризма» выступила с предложением о признании данного законодательного органа «спонсором идиотизма». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

«Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», — говорится в посте, который разместила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее в среду сообщалось, что ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством—спонсором терроризма».