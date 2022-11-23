Политолог Суздальцев: «Признание России «государством - спонсором террористом» вряд ли ухудшит наше положение»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2022, 15:19 Антон Николаев

Андрей Суздальцев считает, что признание России депутатами Европарламента «государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма» - это элемент запугивания, который не сработает. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Если бы проголосовали национальные парламенты, то это, конечно, означало бы разрыв отношений. Нужно было бы вывозить послов, закрывать посольства и прерывать все экономические отношения. Это подразумевается, но нигде такого не прописано. Парламентская ассамблея стран НАТО не имеет никого статуса, это общественная организация. Признание России «государством-спонсором терроризма» будет рассматриваться как прецедент. Это элемент давления на нас, они нас пугают. Но это обоюдоострое оружие, ведь можно поднять вопрос о том, кто создавал террористические организации, государства, кто бомбил Ливию, Ирак? Это богатая тема для взаимных упреков. Эта тема ползет против нас, но очень сомнительно, что это ухудшит наше положение».

Ранее политолог Богдан Безпалько сказал, что признание РФ спонсором терроризма - проявление дежурной русофобии.