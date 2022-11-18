Политолог Безпалько: «Признание РФ спонсором террорризма - проявление дежурной русофобии»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 ноября 2022, 15:35 Антон Николаев

Богдан Безпалько назвал последствия для России, если Европарламент признает РФ «государством - спонсором терроризма». Об этом он рассказал изданию «Аргументы недели».

«Если Европарламент проголосует по резолюции, квалифицирующей Россию «государством - спонсором терроризма», то теоретически это означает разрыв торговых и экономических отношений. Ввиду того, что государство спонсирует терроризм, то нельзя строить экономические отношения, так как любая прибыль может быть направлена на спонсирование терроризма. Насколько я могу судить, эта резолюция может ровным счетом ничего не значить. Эстония признала уже Россию то ли государством-террористом, то ли спонсором терроризма, но товарооборот со странами Прибалтики только вырос. Они, конечно, гавкают в сторону России, но продолжают торговать, так как это им выгодно. Может быть, это проявление дежурной русофобии, чтобы как-то успокоить США или проявить себя в отношении США».

Ранее стало известно, что Европарламент планирует 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге проголосовать по резолюции, квалифицирующей Россию как «государство-спонсор терроризма».