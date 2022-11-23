Лидер ДНР Пушилин: 23 ноября проходит новый обмен пленными с Украиной по формуле 35 на 35

В среду, 23 ноября, осуществляется новый обмен пленными с Украиной по формуле 35 на 35. Об этом проинформировал врио руководителя ДНР Денис Пушилин.
«Очередной обмен проходит сегодня с Киевом по формуле 35 на 35. В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Пушилина.
По словам лидера ДНР, среди возвращаемых киевской стороне — преимущественно военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что представителям полка «Север» удалось ликвидировать на Херсонском направлении до 200 боевиков, среди них много американских и польских наемников.